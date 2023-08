Xavi: “Deluso da Dembélé. Ora però dobbiamo rinforzarci”

Xavi, tecnico del Barcellona, in conferenza stampa dopo la vittoria sul Milan ha affrontato vari temi. Tra i tanti, anche quello relativo a Ousmane Dembélé, argomento che aveva affrontato già prima ai microfoni di Tv-3. “Sì, sono un po’ deluso da lui. Dembélé ci ha detto che vuole andarsene. Ha una proposta dal PSG e non possiamo fare nulla. Non possiamo competere con la proposta che fanno dalla Francia. È una sua decisione. È la legge del mercato. Gli auguro buona fortuna, ma sono un po’ deluso”.

Foto: Instagram Xavi