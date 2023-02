Xavi: “De Jong allo United? Nessun dubbio sulla permanenza. Rashford tra i più pericolosi d’Europa”

L’allenatore del Barcellona, Xavi, ha presentato in conferenza stampa l’andata dei sedicesimi di finale da disputare al Camp Nou contro il Manchester United. Alcune parole del tecnico dei blaugrana: “Salvo sorprese sarà la gara di ritorno all’Old Trafford a decidere la qualificazione. Dispiace non giocare la seconda partita fra le mura amiche, ma questo è figlio solo del nostro cammino precedente. L’Europa League? Mi sembra una competizione molto dura e non vedo il Barcellona come favorito così come lo United, ci sono tante società di alto livello”.

Singoli del Manchester United: “Rashford è uno dei calciatori più pericolosi d’Europa. È velocissimo e bravo nell’uno contro uno. Per segnare noi dovremo essere in grado si interrompere le loro ripartenze. Attualmente lo United non ha la miglior difesa della sua storia, ma merita sicuramente tutto il nostro rispetto”.

Frenkie de Jong agli inglesi: “È stato molto chiaro: voleva rimanere con noi. Quindi non ci sono stati dubbi di alcun genere. Sono contento delle sue prestazioni e della sua leadership in campo. Si sta divertendo ed è la cosa più importante”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona