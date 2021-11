Xavi: “Dani Alves sta molto bene fisicamente. E’ un calciatore spettacolare”

Xavi, alla vigilia del derby contro l’Espanyol, ha elogiato in conferenza stampa Dani Alves: “Il presidente me ne ha parlato, io ci ho pensato e ho accettato. Dani darà tutto, apportando carattere, spirito e mentalità vincente. Lo abbiamo visto giocare nelle ultime partite, sta molto bene fisicamente e sono convinto che sia un calciatore spettacolare. È fra i migliori che ho visto in carriera”.

FOTO: Twitter Barcellona