Xavi crede in Kessié: “Può essere importante, ho una fiducia particolare in lui”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Barcellona, Xavi ha ribadito la sua fiducia in Franck Kessié: “In entrambi i ruoli ci ha dato molto. Fisicamente è forte e vince tanti duelli. Può essere importante per noi. Ho una fiducia particolare in lui ed è stato paziente. Ha disinvoltura e sicurezza. Se siamo a questo livello è grazie ai centrocampisti”.

Foto: Twitter Barcellona