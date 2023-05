Xavi, conferme su Messi: “Ci sto parlando, dipende da lui”

Il tecnico del Barcellona, Xavi Hernandez, ha parlato a Sport del possibile ritorno di Lionel Messi in Catalunya, con il suo addio al PSG ormai sempre più probabile.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Ho detto al presidente Laporta che il ritorno di Messi avrebbe senso. Non abbiamo dubbi, è perfetto per il nostro sistema di gioco. Ho dei piani tattici in mente con Leo. Ritornerà al Barcellona? La decisione spetta a Leo. Io ci sto parlando”.

Foto: twitter Barcellona