Xavi non è soddisfatto della sua rosa: secondo Marca, il tecnico del Barcellona crede che la sua squadra abbia ancora bisogno di un terzino destro e di un centrocampista difensivo e ha espresso la sua richiesta alla dirigenza. Non vuole manovrare alcune pedine, e vuole schierare specialisti per ogni posizione, avendo una squadra pronta per l’inizio del campionato.

Foto: Instagram Xavi