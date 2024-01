Xavi: “C’è tanto da migliorare, siamo in costruzione”

Xavi ha parlato in conferenza stampa del momento del Barcellona: “A volte abbiamo giocato molto bene e a volte dobbiamo giocare meglio. A volte mi dispero, per questo dico che siamo in costruzione. Abbiamo fatto una buon secondo tempo ma abbiamo sofferto. Il loro gol è stato molto bello e ci ha reso le cose difficili. Ma penso che abbiamo guadagnato fiducia, morale”

Dovreste osare di più? “Mi sono rivolto alla panchina e l’ho detto. Dobbiamo tirare, con Frenkie, Pedri, Gündogan. Quella di oggi è stata una partita solida. Vincendo è più facile correggere gli errori”.