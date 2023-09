Xavi: “Carattere vincente, ma non è la nostra strada”

Il Barcellona ha ribaltato in poco più di dieci minuti il Certa Vigo, vincendo 3-2 una gara in cui era in svantaggio di due reti a circa dieci minuti dalla fine. Queste le parole di Xavi dopo la vittoria: “Non abbiamo giocato bene, ma abbiamo mostrato un carattere vincente. Non ci siamo arresi sullo 0-2 e abbiamo vinto la gara, ma non è un risultato migliore di quelli con il Betis o l’Anversa. Quella di oggi non è la nostra strada, al contrario bisogna giocare bene muovere la palla in alto: quando abbassiamo l’intensità, questa squadra soffre molto“.

Foto: Twitter Barcellona