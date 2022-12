Xavi: “Busquets è in scadenza a giugno. Cercheremo di convincerlo a restare”

Nel prepartita del derby contro l’Espanyol, il tecnico del Barcellona Xavi, ha parlato anche di Sergio Busquets: “Ha un contratto fino a giugno e poi si vedrà. E’ più una sua sensazione personale, per me è fondamentale. Dipenderà da lui più che dalla società e da me, ma cercheremo di convincerlo”.