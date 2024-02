Xavi-Barcellona, la tempesta non è passata

A fine stagione Xavi lascerà la panchina del Barcellona. Ma il suo addio potrebbe arrivare anche prima. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il tecnico blaugrana continua a restare sotto osservazione dopo i recenti risultati non esultati (l’ultimo il pareggio per 3-3 con il Granada, ultimo in classifica). Adesso per il Barça ci sarà il Celta Vigo, poi la gara al Maradona contro il Napoli valida per gli ottavi di finale di Champions League. Incontri che potrebbero essere decisivi per Xavi.

Foto: Twitter Barcellona