Xavi: “Avrei capito le critiche se fossimo stati eliminati dalla Champions. Siamo in lotta per quattro competizioni”

Momento complicato per il Barcellona, ma il tecnico Xavi non fa drammi. In conferenza stampa, il trainer dei blaugrana getta acqua sul fuoco delle polemiche: “Se fossimo stati eliminati dalla Champions League, avrei capito le critiche. Siamo in corsa in Liga, ovviamente dobbiamo migliorare ma siamo in lotta per quattro competizioni. Il mio esonero? Un mese fa mi dicevate che sarei stato il Ferguson del Barça…”.

Xavi aggiunge: “Ricevo messaggi come se fosse un funerale, come se fosse morto mio padre o mia madre. Nessuno di di voi si è congratulato con me per il passaggio in Champions League. Primo obiettivo raggiunto e siamo in corsa ancora per altri. Perché deprimersi?”.

Foto: xavi foto twitter barcellona