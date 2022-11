Xavi: “Avevo bisogno di staccare. Il Barcellona è tornato, lotteremo per vincere dei titoli”

Intervistato da Sport, a margine di un evento in Spagna, Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato di questo inizio di stagione con il club catalano.

Queste le sue parole: “È uno stacco, ne avevo bisogno. Sono qui da un anno ed è come se ne fossero passati molti di più. C’è molto stress. Stiamo andando bene in campionato, ma non abbiamo passato il turno in Champions League. Stiamo bene, stiamo migliorando e abbiamo bisogno di tempo. Il Barça è una montagna di sensazioni e ancora di più lo è essere a casa tua. È casa tua e hai critiche ed è difficile da gestire, ma io ci provo. Se saremo forti, sono sicuro che riusciremo a ribaltare questa situazione in cui è il club da quando sono arrivato”.

Il tecnico è sicuro di giocarsela per tutti i titoli: “Si sono generate aspettative molto alte e tutto dipenderà dai risultati. Siamo i leader in campionato e competeremo per tutto. Le cose sono state fatte bene e sono positivo. Lotteremo per l’Europa League e anche per le competizioni nazionali. Nel calcio è importante l’umore, un giocatore che non soddisfa le aspettative sarà difficile da gestire”.

