Xavi: “Aver annunciato l’addio ha dato maggiore serenità all’ambiente. E’ stata una decisione saggia”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara di campionato.

Queste le sue parole: “L’addio a fine stagione? Dopo la mia decisione, c’è stata più tranquillità nell’ambiente. E’ stata una decisione saggia. Abbiamo guadagnato serenità, ed è per questo che siamo dove siamo. In caso contrario, sarebbe stato più difficile. Con la decisione presa, ero sicuro che saremmo arrivati a questo punto”.

Xavi, nel corso della conferenza stampa, si è proiettato anche al Clasico che si terrà la prossima settimana: “Il risultato non mi cambierà la stagione. Sono preoccupato piuttosto per la stanchezza. Faremo di tutto per vincere. Dovremo per un attimo parcheggiare la Champions League. Per noi è importante vincere, perché avremmo la possibilità di vincere il campionato. Se perdessi, sarei quasi condannato a dare il titolo al Real Madrid. Siamo in un buon momento”.

Foto: twitter Barcellona