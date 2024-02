Xavi: “Arbitri? Stiamo pagando il caso Negreira. Errori lampanti, non ammissibili”

Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato a Canal+ dopo la vittoria sull’Alaves, scagliandosi contro gli arbitraggi: “Non parlerò mai più degli arbitri, chiedo solo che ci lascino competere. Quanto accaduto con Vitor Roque è un errore lampante e faremo ricorso per quel cartellino giallo. L’espulsione è molto ingiusta. L’ho detto fin dalla prima giornata a Getafe, credo che stiamo pagando il prezzo per quanto successo con Enríquez Negreira, è quello che penso, ma non parlerò mai più degli arbitri. Altrimenti mi ucciderete, ma cosa dovrei dire? Una bugia?”.