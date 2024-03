Xavi: “Addio a fine stagione? Ringrazio Laporta, ma non cambio la mia decisione”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Las Palmas, Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, ha parlato della parole del presidente Laporta, che spera ancora di poterlo confermare in panchina. Ma il tecnico catalano ha confermato la decisione presa alcuni mesi fa.

Queste le sue parole: “Sia io che il mio staff tecnico siamo molto grati per le parole del presidente e c’è molta fiducia nel rapporto con Laporta e Deco e siamo anche amici, ma non credo che cambierà nulla. Penso al meglio per il club e gli sarò sempre grato”.

Foto: Instagram Barcellona