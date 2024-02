Xavi: “Abbiamo grandi ambizioni, è la serata giusta per dimostrarlo”

Il tecnico del Barcellona Xavi ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della sfida delle 21 contro il Napoli: “Siamo in Champions, siamo agli ottavi, sono molto contento perché erano due anni che non arrivavamo a questo punto e abbiamo aspettative alte e tanta ambizione”.

Sulle emozioni di entrare al Maradona: “Sappiamo che è uno stadio speciale per il nome che porta e per il tifo della gente. Sarà una partita difficile, ai massimi livelli, ma questa è la Champions. Il Napoli non sta vivendo il suo momento migliore ma resta una grande squadra”.

Infine: “E’ la serata giusta per dimostrare che possiamo competere a questo livello. Ripeto, abbiamo grande ambizione…”.

Foto: Instagram Barcellona