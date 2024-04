Xavi: “A gennaio mi sentivo il responsabile. Ora è diverso, mi sostengono tutti”

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico del Barcellona, Xavi, ha così parlato dopo la vittoria per 4-2 contro il Valencia:: “Sono felice e soddisfatto dell’atteggiamento, perché gli errori ci hanno fatto crescere. Ci sono stati errori individuali ma penso che abbiamo visto una buona organizzazione, soprattutto in attacco. Dobbiamo avere più tranquillità.”

Ora lo scontro per il 2° posto col Girona: “Sarà una grande partita. Entrambe le squadre cercano di andare all’attacco, farà bene allo spettacolo, come si è visto a Montjuïc. Sarà una grande partita”.

Sulla decisione di restare in blaugrana: “Sto molto bene. A gennaio mi sentivo responsabile di quello che stava succedendo. Ma ora la situazione era cambiata ed è per questo che ho parlato con il presidente. Il Barça è molto emozionante. I catalani e i culé sono così. A volte va alla grande per noi e a volte distruggiamo tutto. Ho sentito il sostegno del club, di Deco e dei giocatori”.

