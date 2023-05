Joao Cancelo ha giocato la seconda parte di stagione con il Bayern Monaco in prestito dal Manchester City, ma è stato vicinissimo al Barcellona. Lo ha rivelato il tecnico catalano, Xavi Hernandez in un’intervista a TV3: “Volevamo ingaggiarlo a gennaio. Ci è stato offerto e abbiamo detto di sì. Ma il Manchester City ne ha discusso e ci ha detto che non voleva che venisse a Barcellona”.