Xavi: “A breve l’annuncio del mio rinnovo”

Domani sera alle 21.00 Barcellona e Betis si affrontano nel match valido per la quinta giornata di Liga. Questa lee parole di Xavi in conferenza stampa, tra il suo rinnovo e l’esplosione di Lamine Yamal. Ecco le sue parole, riportate da Mundo Deportivo:

“Ne ho parlato con Deco, con il presidente, prima con Mateu. Anche l’allenatore deve fare prestazione. Si tratta di ottenere successi, titoli, non contratti lunghi. Non sarò mai un problema per il club. Se lo vedo io o lo vedono loro. Abbiamo una grande squadra: a breve verrà annunciato il mio rinnovo, senza dubbio. Yamal tre settimane fa mi veniva detto che non osavo inserirlo, mentre ora mi si dice di non inserirlo così tanto. Lo tratteremo come uno dei nostri. Con lui il ruolo di Bojan sarà importante. Ci prenderemo cura di lui, ha personalità e la testa giusta. Nessun problema“.

Foto: Instagram Xavi