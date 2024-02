Xavi: “10 punti su 12 da quando ho annunciato l’addio. La scossa c’è stata. Ora la Champions”

Xavi Hernandez ha parlato dopo la vittoria del Barcellona in casa del Celta Vigo, arrivata con un rigore al 98′ di Lewandowski.

Queste le sue parole a Marca: “È stata una vittoria arrivata con agonismo, sofferenza, ma è la benvenuta per il modo in cui si sono sforzati i giocatori e la squadra. Il primo tempo è stato buono, il secondo non tanto. Ma ci va bene questo risultato per il morale. Abbiamo fatto cose buone e altre meno buone. Abbiamo dominato nel primo tempo, nel secondo abbiamo sofferto un po’ ma ormai siamo abituati a vincere così in questa stagione”.Parole importanti anche per il match winner Lewandowski: “Sta molto bene, è carico come tutta la squadra. Ci emoziona il modo in cui questo gruppo è unito e in campo si vede. Sta giocando molto bene, ha fatto un passo in avanti importante e ha avuto la personalità di battere un rigore due volte visto che p stato fatto ripetere. Dopo l’annuncio sul mio addio abbiamo fatto 10 punti su 12, la squadra ha risposto bene. Ora speriamo di avere le stesse risposte in Champions”.

Foto: twitter Barcellona