Xabi Alonso: “Vittoria meritata, da squadra matura. Non era facile concedere zero palle gol all’Inter”

Xabi Alonso, allenatore dell’Inter, ha parlato a Sky dopo la vittoria contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, molto completa e matura. Contro l’Inter è necessario avere anche il controllo delle emozioni perché sono molto pericolosi, abbiamo controllato il gioco e avuto tre occasioni realizzandone una senza concederne alcuna. Credo che alla fine il risultato sia meritato, è difficile non concedere occasioni a una squadra contro l’Inter, non ci aspettavamo che la decidesse Mukiele ma siamo contenti che sia andata così”.

Il gol nel finale non è una casualità? “Sì, è sempre così, rispettiamo molto l’Inter ma volevamo vincere, impegnarci giocando con maturità ed è quello che abbiamo fatto. Credo che alla fine sia una vittoria meritata, voglio trasmettere questo spirito alla squadra, volere sempre di più per creare opportunità e stasera ci siamo riusciti”.

Ha vinto l’ambizione di vincere della tua squadra? “Noi giocando in casa volevamo tenere il controllo senza fare niente di folle, perché potevano contrattaccare come hanno fatto con Taremi però volevamo fare risultato. Ci siamo riusciti, in un modo anche un po’ casuale alla fine”.

