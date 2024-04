XABI ALONSO, TUTTI I NUMERI DI UNA STAGIONE DA RECORD AL BAYER LEVERKUSEN

Il Bayer Leverkusen, al termine di un cammino praticamente perfetto, ce l’ha fatta. Con il netto successo ottenuto ieri in casa, alla BayArena, contro il Werder Brema, la squadra allenata da Xabi Alonso si è laureata campione di Germania per la prima volta nella sua storia. Un traguardo storico quello raggiunto dal tecnico spagnolo, che si è rivelato un condottiero capace di condurre i suoi uomini a togliere lo scettro di campione nazionale al Bayern Monaco, dopo undici anni di dominio bavarese. Ma sono i numeri della cavalcata delle Aspirine ad essere impressionanti ed a rendere questa annata ancora più storica. Il Bayer, infatti, è tuttora imbattuto in stagione in tutte le competizioni alle quali ha preso parte. L’etichetta di Neverkusen, con la quale il club era stato bollato da anni in patria, proprio perché visto troppe volte come l’eterno secondo, è stata definitivamente mandata in soffitta, visto che il numero di sconfitte stagionali è pari a zero. E sono solamente quattro i pareggi rimediati in Bundesliga, a fronte di 25 vittorie su 29 partite disputate. Notevole anche il dato sui gol segnati in campionato, ben 74, che ne fanno il secondo miglior attacco, dietro al Bayern. Ma è la difesa ad essere pressoché impenetrabile, con soli 19 gol subiti. Nessuno in Germania ha fatto meglio. Ma la stagione di Xabi Alonso ed i suoi non è ancora finita. In patria ci sarà ancora un’importante appuntamento per arricchire il palmarès, ovvero la finale di Coppa di Germania, da giocare all’Olympiastadion di Berlino contro il Kaiserslautern, formazione militante nella seconda serie tedesca. Al termine di un percorso che li ha visti eliminare anche una delle rivelazioni della Bundesliga di quest’anno, lo Stoccarda, ai quarti di finale, la squadra rossonera avrà la grande occasione di centrare il double, conquistando una coppa nazionale che manca da 31 anni. L’annata, però, può diventare addirittura leggendaria. Perché il Bayer Leverkusen è ancora in corsa su tre fronti, con il primo round dei quarti di finale di Europa League che li ha visti prevalere con un secco 2-0 sul West Ham. E la storia tra le Aspirine e lo stesso Xabi Alonso non è ancora finita. Perché, come annunciato qualche giorno fa dallo stesso allenatore iberico in conferenza stampa, il suo rapporto professionale con il club di Leverkusen continuerà almeno per un terzo anno. Lo score complessivo di Xabi Alonso ed i suoi, nei tre tornei che li stanno vedendo protagonisti ammonta a 38 vittorie, 5 pareggi e 0 sconfitte su 43 partite giocate. 123 le reti segnate e solo 31 i gol subiti. Un ruolino di marcia che ha ottime chance di continuare, con l’obiettivo di far diventare una stagione, già leggendaria, indimenticabile.

Foto: Instagram Xabi Alonso