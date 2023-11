Xabi Alonso su Ancelotti: “È il maestro di tutto”

Protagonista in Bundesliga con il Bayer Leverkusen capolista e nel mirino di club come Real Madrid, Xabi Alonso in queste ore ha parlato della sua tipologia di lavoro e di Carlo Ancelotti, considerato dallo spagnolo come un maestro in tutto. Di seguito, parte delle sua parole raccolte da AFP: “A livello di gestione umano Carlo Ancelotti è un maestro. Quando parli di come vuoi convincere i giocatori o di come convincere i giocatori ad avere un buon rapporto con te, Ancelotti è il maestro di tutto”.

Foto: Instagram Xabi Alonso