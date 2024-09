Xabi Alonso sta con Rodri e De Bruyne: “Vero, calendario folle. Ci sono troppe partite”

In conferenza stampa, alla vigilia del match di Bundesliga, anche Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, si è schierato con Rodri e De Bruyne e tanti altri calciatori, che hanno criticato il calendario troppo fitto e le troppe gare che possono nuocere per la salute dei calciatori.

Queste le sue parole: “Capisco Rodri e gli altri giocatori. Capisco che sia arrivato un momento in cui i giocatori sentono che ci sono troppe partite”, ha detto Xabi Alonso durante la conferenza stampa in vista della sfida di domenica dei campioni di Germania con il Wolfsburg. “I giocatori devono essere ascoltati, devono essere coinvolti in questo tipo di decisioni. Perché tutti vogliamo il bene del calcio”, ha sottolineato il tecnico. Concludendo che Rodri ha “assolutamente ragione”.

Foto: Instagram Xabi Alonso