Xabi Alonso: “Siamo nella storia del club. E abbiamo altre pagine da scrivere. Straordinario”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato a Marca, soffermandosi sulla Bundesliga vinta e sulle pagine di storia da continuare a scrivere con le “Aspirine”.

Queste le sue parole: “Ogni titolo è speciale, sia da giocatore che da allenatore. Aver condotto il Real Sociedad B alla promozione mi è piaciuto molto, è stato speciale, ma un titolo del genere, ai massimi livelli, è davvero incredibile. Soprattutto il fatto di entrare nella storia del Bayer Leverkusen: è la prima Bundesliga vinta, ha un ottimo sapore e adesso è il momento di festeggiare. L’abbiamo meritato e non solo per i risultati, ma per il modo in cui ci siamo arrivati”.

Prosegue e conclude Alonso: “Avevo seguito il Leverkusen prima di venire. Avevano dei grandi giocatori, ma anche dei grandi allenatori. Sapevo che sarebbe stato un grande passo. Abbiamo scritto la storia, ma siamo in corsa per altri trofei, per provare a riscriverla, abbiamo la Coppa di Germania e l’Europa League dove possiamo fare ulteriori grandi cose. La scorsa stagione è stata una bellissima esperienza, ci siamo ritrovati in situazioni difficili e le abbiamo superate. Non mi aspettavo che il secondo anno sarebbe stato così bello… Straordinario!”.

Foto: Instagram personale