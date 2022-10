Xabi Alonso si presenta: “Non guardo la classifica. Voglio proporre un calcio moderno e dominante”

Chiamato a risollevare le sorti del Bayer Leverkusen, il nuovo tecnico del club tedesco Xabi Alonso ha la determinazione giusta e vuole mettersi in gioco, come dimostrano anche le parole dello stesso ex centrocampista di Real Madrid e Liverpool durante la conferenza stampa di presentazione: “Vorrei proporre un calcio moderno. Che sia dominante, intenso con e senza palla. Non guardo la classifica ma penso al quotidiano, partita dopo partita. Non posso pensare alla lotta retrocessione. La rosa? Ho fiducia nei giocatori presenti che hanno fatto molto bene nel corso degli anni”.

Foto: instagram Xabi Alonso