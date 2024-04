Xabi Alonso: “Non siamo distratti dal titolo, da martedì la nostra testa è sul West Ham”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, ha così parlato alla vigilia della sfida contro il West Ham: “Il titolo vinto ci distrarrà? La squadra non mi ha dato motivo di dubitare del suo impegno. Sento la fame e la voglia dei calciatori di andare avanti. Di sicuro saremo pronti. Ho tutta la fiducia che giocheremo qui per passare il turno. Non ho la sensazione che la nostra mentalità sarà diversa da quella che ci ha dato questa possibilità di raggiungere i quarti di finale”.

Infine: “Cosa cambia rispetto al campionato? Di sicuro c’è stato un momento per godersi il titolo. Domenica sapevamo di avere una possibilità quindi ci siamo presi un giorno, in caso di vittoria, per godercela. Ma da martedì la nostra mente è stata concentrata sul West Ham. Ora siamo in Europa League e abbiamo una grande possibilità di migliorare ancora una grande stagione”.

Foto: Instagram Xabi Alonso