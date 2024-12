Xabi Alonso: “Non possiamo fermarci ora, dobbiamo evitare ogni distrazione”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Augusta.

Queste le sue parole: “Le partite ad Augusta sono difficili. Abbiamo avuto questa esperienza, loro hanno un buon cammino in casa. Un avversario molto forte. Dobbiamo capire cosa dobbiamo fare in ogni momento. A volte si gioca bene e a volte meno bene, anche questo fa parte del buon calcio, interpretare bene ogni momento”. Intanto il trend di vittorie è sotto gli occhi di tutti: “Non sono solo i risultati ad essere positivi, ma anche l’energia in campo e la mentalità. Abbiamo imparato dai piccoli errori commessi a Bochum e Brema”, ha dichiarato Xabi Alonso. “Non possiamo fermarci ora. Ci sono ancora due partite di Bundesliga prima della pausa invernale. È molto importante che riusciamo a mantenere questo livello elevato. Lo vogliamo. Ma se ci rilassiamo anche solo un po’, non avremo alcuna possibilità. Dobbiamo andare a tutto gas”.

Foto: twitter Bayer Leverkusen