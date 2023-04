Xabi Alonso: “Non ci faremo distrarre dall’Europa League. Dobbiamo chiudere bene in Bundesliga”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen ha parlato della gara contro l’Union Berlino in programma domani.

Queste le sue parole: “Ci restano ancora cinque partite di Bundesliga, arriva per noi la fase più importante della stagione, a partire da Berlino. L’Union merita il terzo posto, ci aspetta una partita dura, intensa, molto fisica. Hanno una grande mentalità e batterli in casa sarà molto difficile, c’è una grande atmosfera. Non ci faremo distrarre dall’Europa League, anche perchè mancano ancora due settimane, bisogna chiudere bene in Bundesliga”.

Su Patrick Schick: “Non fa parte della squadra. Non è con noi ora e probabilmente non lo sarà la prossima settimana. Se sarà per un periodo più lungo non posso dirlo perché non sono un medico, ma il miglioramento non è stato così rapido come speravamo: questa è la situazione e dobbiamo essere un po’ più pazienti. Non è facile né per noi né per lui, e dobbiamo aiutarlo a sentirsi meglio”.

