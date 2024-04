Xabi Alonso: “La Roma? La storia si ripete. Ma stavolta vogliamo andare noi in finale”

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato ai canali dell’Uefa soffermandosi sulla sfida in semifinale con la Roma, come a 365 giorni fa.

Queste le sue parole: “Vogliamo arrivare il più lontano possibile e la cosa più importante è raggiungere i nostri obiettivi. Abbiamo grandi sfide: la Bundesliga potrebbe essere lasciata stare, ma non lo faremo. Voglio giocarla fino alla fine. In Europa League abbiamo grandi motivazioni: l’anno scorso abbiamo giocato contro la Roma e loro hanno fatto la finale. Ora lo storia si ripete, di nuovo la Roma in semifinale”.

Il gol alla fine: “Una volta potrebbe essere merito della fortuna, ma succede così tante volte che non possiamo sempre essere fortunati. È perché meritiamo di segnare. Noi andiamo avanti e abbiamo le idee chiare su come fare le cose”.

Foto: Instagram Xabi Alonso