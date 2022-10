Xabi Alonso: “La Bundesliga è un campionato importante per i giovani allenatori, voglio dimostrare di essere in grado”

Esordio sicuramente da ricordare per Xabi Alonso che, alla sua prima panchina come tecnico del Bayer Leverkusen, ha rifilato un secco poker allo Schalke 04. Soddisfatto lo spagnolo, intervistato ai microfoni di As: “Sono felice, ho avuto solo pochi giorni per imprimere alcuni concetti ma i calciatori li hanno già recepiti. La Bundesliga è un campionato importante per i giovani allenatori, voglio dimostrare di essere in grado. Avevo avuto anche offerte dalla Spagna ma non ero convinto. È un passo importante . Una grande sfida, che mi aiuterà a continuare a crescere come allenatore. Mi sento pronto e sono fiducioso”.

Foto: instagram Xabi Alonso