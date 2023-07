Xabi Alonso: “Io l’erede di Ancelotti al Real? Per ora sto bene qui, vedremo nel 2024”

Dalla Spagna, uno dei nomi indicati per la successione di Ancelotti al Real Madrid, è quello di Xabi Alonso, ex centrocampista dei blancos (tra le altre) e attuale tecnico del Bayer Leverkusen.

Il tecnico iberico ha così parlato in conferenza stampa a una domanda in merito: “Vedremo. In questo momento è più importante pensare all’organico. Io sto bene nel club, sia con la squadra che con la dirigenza. Per me il futuro, in questo momento, non è un tema importante”.

Foto: twitter personale