Xabi Alonso incanta: le big spettatrici interessate

Non sta passando inosservato il percorso di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen, con il tecnico spagnolo che, subentrato lo scorso anno sulla panchina del club tedesco, ha mostrato un’inversione di tendenza in termini di risultati ma soprattutto di gioco. Come scritto oggi dal Mundo Deportivo, il Real Madrid potrebbe scegliere lui come dopo Ancelotti, probabilmente destinato al Brasile. Oltre ai blancos, interessati anche Bayern Monaco e Liverpool.

Foto: Instagram Xabi Alonso