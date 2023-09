Xabi Alonso: “Il Real Madrid? E’ troppo presto. Le voci non sono un problema per me e la squadra”

Intervistato da El Mundo Deportivo, Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato delle voci di mercato che lo vogliono sulla panchina del Real Madrid dalla prossima stagione, in successione di Carlo Ancelotti.

Queste le parole del tecnico spagnolo: “È troppo presto, siamo a settembre quindi non è un argomento da discutere. I giocatori sanno come funziona il calcio, non è un problema per nessuno e non ne abbiamo parlato”.

Foto: Instagram personale