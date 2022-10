Xabi Alonso: “Il Porto è una delle migliori squadre d’Europa. Abbiamo bisogno di una prestazione di altissimo livello”

Match importantissimo, questa sera, quello che attende il Bayer Leverkusen in Champions League contro il Porto. Sarà inoltre la prima panchina in Europa con il club tedesco per Xabi Alonso dopo la vittoria d’esordio in campionato. Lo spagnolo ha parlato in conferenza stampa: “Il Porto è una delle migliori squadre d’Europa. Abbiamo bisogno di una prestazione di altissimo livello per gestirli e sento un’energia molto positiva all’interno della squadra. Abbiamo analizzato l’andata e sappiamo cosa faranno i nostri avversari. Sarà una partita importantissima e noi abbiamo le giuste motivazioni”.

Foto: instagram Xabi Alonso