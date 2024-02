Xabi Alonso: “Futuro? Non è il momento giusto per parlarne”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Bundesliga contro il Mainz, Xabi Alonso ha prontamente respinto le domande relative al suo futuro: “Forse avrete qualche domanda sul mio futuro, ma non ho niente da dire. Alleno qui in questo momento, questo è sicuro. È normale che ci siano queste domande ma non è questo il momento giusto per parlarne”.

Foto: Instagram Xabi Alonso