Xabi Alonso blocca la cessione di Hincapié: niente Liverpool a gennaio

Non sembra essere questa la finestra di mercato per il trasferimento di Piero Hincapié, difensore centrale classe 2002, attualmente alla corte del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Secondo quanto riporta Kicker, il tecnico avrebbe bloccato la cessione del calciatore ritenendolo importante per il progetto. Il centrale ecuadoriano ha collezionato nove presenze in Bundesliga e sei in Europa League. I Reds lo hanno messo nel mirino per la finestra invernale di calciomercato, avendolo ritenuto l’obiettivo per rinforzare il pacchetto arretrato, per potere dare la caccia al titolo in Premier League. Ad ora la trattativa non sembra decollare.

Foto: Instagram Xabi Alonso