Wolves, obiettivo Abde Ezzalzouli

Il Wolves è sulle tracce dell’attaccante esterno Abde Ezzalzouli. Il ventunenne marocchino, classe 2001, è in prestito all’Osasuna ma è di proprietà del Barcellona. Come riportato da Sport in Spagna, il club inglese è in prima fila per la talentuosa ala. Il calciatore sogna di poter tornare in blaugrana per restare e giocare, ma i catalani hanno bisogno di fare cassa per rimettere in ordine i conti. La stessa fonte ribadisce che sulle tracce di Abde c’è anche l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Foto: Instagram Abde Ezzalzouli