Wolverhampton-Chelsea: cori omofobi e discriminatori. Tre tifosi arrestati

Durante la gara di Premier League tra Wolves e Chelsea, si sono registrati cori omofobi e discriminatori. Il Wolverhampron, con una nota, rende noto che ci sono stati 3 arresti tra i tifosi.

“L’omofobia, come tutte le altre forme di discriminazione, non ha posto nel calcio o nella società, e chiunque si prodighi in comportamenti discriminatori commette un reato. Possiamo quindi confermare che tre arresti sono stati effettuati dalla polizia delle West Midlands per i cori omofobi e discriminatori in questione”, hanno affermato in una nota i Wolves.

Foto: logo Wolves