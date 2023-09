Wolfsburg, problemi al polpaccio per Rogerio

L’ex difensore del Sassuolo Rogerio ha avuto un dolore al polpaccio sinistro, che probabilmente lo costringerà a stare fuori nel match tra il suo Wolfsburg e l’Eintracht. Queste le parole del tecnico Nico Kovac: “Rogerio ieri ha avuto dolore al polpaccio sinistro. Anche per lui le cose non si mettono tanto bene in vista della partita contro il Francoforte. Gli altri ci sono tutti, tranne gli infortunati di lunga data“.

Foto: Instagram Rogerio