Witsel: “Sono sicuro che presto riavremo Lukaku”

A meno tre da Belgio-Canada, il centrocampista dell’Atletico Madrid e della Nazionale belga, Alex Witsel, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sulle condizioni fisiche di Romelu Lukaku: “Per noi ovviamente sarebbe meglio se giocasse la prima partita, ma non so quando tornerà a disposizione. Per noi è molto importante, ma la cosa che conta di più è capire lui come si sente. Ha bisogno di ascoltare il suo corpo, ho vissuto la stessa situazione all’Europeo perché venivo da un infortunio. Ma sono sicuro che presto riavremo Romelu”.

Foto: Instagram Inter