Witsel: “Pensiamo solo al Borussia Dortmund. Con Simeone mi sento a mio agio”

Il centrocampista dell’Atletico Madrid Axel Witsel, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sull’ormai imminente gara d’andata dei quarti di Champions League tra i Colchoneros ed il Borussia Dortmund:

“Alla fine guardiamo partita dopo partita, è la cosa più importante. Non possiamo pensare oltre. La prima tappa è questo incontro e poi potremo pensare in modo diverso”.

Cosa pensi del Borussia Dortmund? “È un’ottima squadra, ci ho giocato quattro anni, è stato un bel periodo per me. Pressano molto, hanno giocatori molto veloci, che possono fare la differenza”.

I numeri in difesa sono in calo. “È una questione da migliorare. Sappiamo che è un problema di collettivo e domani dovremo adattarci”.

Il sorteggio è stato fortunato? “Quando abbiamo pescato il Dortmund abbiamo avuto la stessa sensazione che avremmo avuto prendendo il Real Madrid o il Manchester City. È la Champions League e sarà difficile”.

Come difensore centrale hai raggiunto ottimi livelli. “Il Cholo mi ha messo dentro quando sono arrivato qui e ora mi sento più a mio agio. Non mi interessa la posizione, l’importante è giocare sempre. Grazie a Simeone mantengo il livello che ho sempre avuto in carriera”.

Foto: Instagram Witsel