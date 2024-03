Witsel: “Non c’è tempo per le parole, dobbiamo pensare subito all’Inter”

Axel Witsel, centrocampista dell’Atletico Madrid, è intervenuto al termine del match perso contro il Cadice Di seguito le parole riportate da Marca. “Quando non iniziamo bene la partita fuori casa poi ci costa caro. Non c’è tempo per le parole, bisogna concentrarsi sul lavoro e fare una buona partita contro l’Inter. Da domani è il momento di cambiare il chip e preparare bene la partita di mercoledì”.

Foto: Instagram Witsel