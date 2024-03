Witsel: “Il ritorno di Griezmann ci dà molta forza, è un giocatore importante per noi. Sappiamo che nelle ultime partite non abbiamo giocato bene, ma domani giochiamo in casa e ci aspettiamo un grande ambiente”

Non solo il tecnico Simeone, anche il centrocampista dell’Atletico Madrid Axel Witsel è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match contro l’Inter in programma domani sera e valido per il ritorno degli ottavi di Champions. Le sue risposte alle domande della stampa presente:

Come affrontate questa partita e questo momento?

“Sappiamo che nelle ultime partite non abbiamo giocato bene, dobbiamo cambiare un po’ la mentalità perché non possiamo continuare così. Domani sarà un’altra partita, di Champions, vogliamo giocare bene e vincere.”

Come vedi l’Inter?

“È una squadra molto forte, in tutti i reparti. Domani non sarà facile, è una squadra che mette molta aggressività in campo e molta intensità. Se saremo al loro stesso livello, o anche di più, potremo ottenere qualcosa.”

Quanto aggiunge il ritorno di Griezmann?

“È chiaro, Griezi dà molta forza alla squadra quando può giocare. È un giocatore molto importante per noi e siamo felici che sia rientrato.”

Ci sono novità sul suo futuro?

“No, non ci sono novità. E poi sono concentrato sulla partita di domani. Quando sarà il momento ne parleremo, oggi non lo è.”

Peserà il fattore campo?

“Dovremo giocare una partita intelligente, giochiamo in casa e servirà tanta intensità dal primo all’ultimo minuto. Questa è la strada.”

Foto: Twitter Atletico Madrid