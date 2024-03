Witsel: “Borussia? Sappiamo che sarà durissima. Dobbiamo ripetere le gare contro l’Inter”

Axel Witsel, centrocampista dell’Atletico ai canali ufficiali del club ha parlato in merito alla imminente sfida contro il Borussia in Champions.

Queste le sue parole: “Sappiamo che le ultime trasferte sono state difficili, ma abbiamo bisogno dei tre punti. Il Dortmund? Come riferimento dobbiamo prendere la partita contro l’Inter, vogliamo lottare fino alla fine, siamo in una situazione della Liga in cui vogliamo di più, voglio fare bene le cose perché l’anno prossimo vogliamo giocare la Champions. Campionato. Lotteremo fino alla fine, pensando però partita per partita“.

Foto: twitter Atletico