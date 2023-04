Witsel: “Anche se gioco meno sto bene, nell’Atletico Madrid c’è un grande gruppo”

Il centrocampista dell’Atletico Madrid, Axel Witsel, ai microfoni di AS ha parlato della sua stagione complicata ai colchoneros: “Mi sento bene, sono positivo, come sempre. Ovviamente ora gioco meno, ma continuo a lavorare sodo ogni giorno e sono pronto per quando sarà il mio turno. Perdere importanza non mi cambia per il futuro. È sempre meglio quando giochi, ma sono felice come il primo giorno che sono arrivato qui. Adesso non abbiamo tre partite a settimana, fisicamente è più facile affrontarle. Da gennaio ad oggi siamo in una buona forma e vogliamo chiudere così la stagione per vedere fin dove possiamo arrivare. L’ambiente all’interno dello spogliatoio era lo stesso a novembre come lo è adesso. Nulla cambia i risultati. C’è un grande gruppo”.

Foto: axel witsel foto twitter personale