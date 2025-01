Wirtz, vicino il rinnovo col Leverkusen: ballano 50 milioni sulla clausola

Il rinnovo di Florian Wirtz col Bayer Leverkusen è vicino, ma c’è un dettaglio che attualmente frena la sua svolta definitiva: la clausola rescissoria. Secondo BILD, giocatore e club sono ancora in disaccordo sul valore di quest’ultima. Se il talentuoso classe 2003 vorrebbe che fosse di 100 milioni, il Leverkusen starebbe spingendo sui 150. Una differenza comunque considerevole, che potrebbe dilungare le trattative ancora per dei giorni. Ma la voglia da entrambi i soggetti coinvolti di concludere il deal c’è, sarà solo questione di tempo. Nel mentre, cresce nei confronti del tedesco l’interesse di due dei principali top club europei, il Bayern Monaco e il Real Madrid, che potrebbero in futuro approfittare della nuova clausola. Se il primo nutre il sogno di riunire le due stelle principali del firmamento tedesco, ovvero Wirtz e Musiala, il Real Madrid invece affonderebbe il colpo con decisione se sulla panchina la prossima stagione siederà Xabi Alonso, oggi al Leverkusen.

Foto: Instagram Leverkusen