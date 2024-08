Wirtz sulla vittoria col M’Gladbach: “Li abbiamo rimessi in partita noi, felice di aver deciso la gara”

Il Leverkusen riapre questa nuova stagione con un comun denominatore rispetto alla scorsa: vince. E quando non vince, comunque porta a casa il pareggio. Pareggio che nella sfida esterna contro il M’Gladbach di ieri, è stato scongiurato dal gol vittoria nel recupero inoltrato dalla stella Florian Wirtz, già autore di un altro gol al minuto ’38. Il giocatore tedesco, si legge su Kicker, ha commentato così la partita: “Ho avuto la sensazione che ci stessimo complicando le cose inutilmente. Abbiamo dormito sui gol subiti. Li abbiamo rimessi in partita noi, anche se in realtà avevamo il controllo pur non avendo sempre la palla. Eravamo ancora in una buona posizione e non abbiamo concesso molto. Alla fine del primo tempo abbiamo detto che non dovevamo mollare e non pensare che la partita fosse finita. All’inizio del secondo non eravamo abbastanza costanti nel gioco dei passaggi e perdevamo palloni semplici. Il Gladbach in casa non muore mai, lo avete visto sull’1-2 e sul 2-2”.

Il talento classe 2003 chiosa poi così sui suoi due gol: “Non vedevo l’ora. Volevo solo decidere la partita. Siamo felici di aver vinto e sono felice di essere riuscito a segnare il margine. Molti giocatori della squadra giocano ancora qui e sappiamo come vogliamo giocare. Sappiamo qual è l’idea, tutti vogliono vincere le partite e giocare un buon calcio”.

Foto: Instagram Leverkusen