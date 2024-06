Wirtz-Musiala-Havertz, Germania avanti 3-0 sulla Scozia all’intervallo. Espulso Porteous

La Germania conduce per 3-0 sulla Scozia al termine della prima frazione di gioco. Partono forte i tedeschi. E all’11’ la sblocca Florian Wirtz: sventagliata di Kroos a trovare Kimmich che mette in mezzo un rasoterra sul quale arriva Wirtz che di piatto, di prima intenzione, batte Ginn, che la tocca ma riesce solo a mandarla a sbattere sul palo interno prima che la sfera entri in rete. Al 18′ arriva anche il raddoppio dei tedeschi: numero di Gundogan, filtrante per Havertz, scarico per Musiala, sterzata e gran botta per il 2-0. Al 44′ arriva anche il rigore per i padroni di casa: brutta entrata di Porteous (espulso) su Gundogan. Il Var richiama l’arbitro Turpin che, dopo aver rivisto l’episodio, assegna il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Havertz che spiazza il portiere e fissa il punteggio sul 3-0.

Foto: Instagram Germania