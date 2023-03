Wirtz: “Mi cerca il Barcellona? Onorato, ma il mio focus è sul Bayer Leverkusen e sulla Nazionale”

Florian Wirtz, stella del Bayer Leverkusen e della Nazionale tedesca, ha parlato a margine della conferenza stampa dal ritiro della Nazionale, rispondendo ad alcune voci di mercato che lo accostano al Barcellona.

Queste le sue parole: “Non ho notizie relative al Barcellona. Nessuno me ne ha parlato e sono rimasto anche sorpreso quando l’ho letto. Ovviamente fa piacere e sono onorato di eventuali interessamenti di club di questa portata. Ma Continuo a restare concentrato sugli obiettivi con il Leverkusen e con la Nazionale. Con il Bayer siamo in semifinale di Europa League e possiamo ottenere un importante successo, anche in ottica Champions, visto che in campionato siamo molto indietro”.

Foto: Instagram personale